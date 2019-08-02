Грозный, 2 августа, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Праздник Курбан-Байрам будут отмечать в Чечне 11 августа. Такое решение принято в Духовном управлении мусульман республики. Его объявил накануне, 1 августа, муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев.

Alexxx1979 Грозный. Мечеть «Сердце Чечни»

Он обратился к верующим с видеообращением, в котором сообщил, что первый день священного месяца Зуль-Хиджа в 2019 году наступит 2 августа.

«День 'Арафа будет 10-го августа (9-е Зуль-Хиджа). Праздник жертвоприношения будет 11 августа (10-е Зуль-Хиджа)», — проинформировал верующих муфтий.

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Напомним, Курбан-байрам, или праздник жертвоприношения, является одним из двух важнейших праздников ислама. В преддверии его мусульмане совершают хадж по святым местам. В 2019 году из Чечни в Мекку отправятся 2600 паломников. Как сообщало ИА REGNUM, по традиции в Чечне на Курбан-байрам предоставляется три выходных дня.

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