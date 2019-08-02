Нью-Йорк, США, 2 августа, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Накопленные различные токсичные вещества в фильтрах выкуренных сигарет представляют серьезную угрозу для экологии, об этом, как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные ООН.

Окурки

Отмечается, что при разложении фильтров от сигарет в окружающую среду попадает порядка 7 тыс. различных химических соединений, большинство из которых являются ядовитыми.

В США активисты произвели подсчет бытовых отходов на побережье океана и берегах рек. Так, чаще всего там находили окурки от сигарет (свыше 5,5 млн штук), а также обертки от продуктов (3,5 млн) и отходы из пластика (соломинки — 3,2 млн, тарелки — 1,9 млн и бутылки — 1,7 млн).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральный проект «Трезвая Россия» выдвинул предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции. В проекте отметили, что курильщики крайне негативно влияют на экологию: «сотни тысяч тонн окурков» выбрасываются в окружающую среду ежегодно.

Между тем окурки содержат токсичные и длительно разлагающиеся вещества, в связи с чем утилизации и переработке этих отходов следует уделить особое внимание.

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