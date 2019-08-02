Магадан, 2 августа, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Губернатор Сергей Носов Магаданской области заверил главу правительства Дмитрия Медведева в ходе совещания 2 августа в Южно-Сахалинске, что закончит ремонт Портового шоссе в Магадане в 2021 году, а также рассказал о работе по развитию центров экономического роста региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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«У нас уже шесть объектов в плане социального развития центров экономического роста. И ещё два находятся в стадии подготовки. В программу вошли два бассейна, ремонт больниц и укрепление материально-технической базы учреждений образования. Работаем над проектами объектов, строительство которых начнется в 2020 году», — рассказал Сергей Носов.

Колымский губернатор поблагодарил Дмитрия Медведева за выделение федцентром средства на технику, и заверил что Портовое шоссе будет сдано в 2021 году, отметив участие полпреда президента РФ Юрия Трутнева.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа премьер-министр был на Сахалине с рабочим визитом, в числе прочего он провёл совещание с губернаторами дальневосточных регионов.