Калуга, 2 августа, 2019, 10:43 — ИА Регнум. В Калужской области с августа 2019 года начинается возврат взносов на капремонт, уплаченных собственниками помещений в домах, где менее пяти квартир. Об этом 2 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Нина Борисова.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

По её словам, из региональной программы капитального ремонта исключено 304 многоквартирных дома, в которых имеется менее чем пять квартир и которые за выполненный ремонт не имеют задолженности. В этой связи в регионе начинается возврат денежных средств, уплаченных в виде взносов на капитальный ремонт домов. В течение трех месяцев собственники квартир будут получать нулевые платежные документы с напоминанием о необходимости оформить возврат денежных средств.

Выплаченные взносы на капитальный ремонт не будут возвращены собственникам домов, где был проведен ремонт, но имеется задолженность по оплате выполненных работ. На сегодняшний день таких домов в области 16, и они пока будут оставаться в региональной программе, а собственники продолжат платить взносы до погашения задолженности.