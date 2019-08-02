Симферополь, 2 августа, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Все набережные приморских городов Крыма могут получить дорожки для велосипедистов и роллеров. Об этом на своей странице в Facebook 2 августа сообщил министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Севастополь

«Предложено предусмотреть отдельные зоны для велосипедистов и любителей кататься на роликовых коньках. Опыт других крымских набережных показывает, что отсутствие такой территории влечёт за собой неудобство для людей преклонного возраста и горожан с маленькими детьми», — отметил министр.

По его словам, в таких зонах также необходимо планировать специальные территории для занятий спортом — баскетбольные площадки, тренажёры под открытым небом.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году, по данным республиканского министерства спорта, на полуострове установили и приняли в эксплуатацию 52 спортивные площадки.

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