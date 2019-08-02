Курган, 2 августа, 2019, 10:32 — ИА Регнум. В Курганской области перед судом предстанут трое жителей Варгашинского района, обвиняемые в убийстве 17-летнего подростка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Орудие убийства

По версии следствия, в конце августа 2018 года ранее судимые обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, среди ночи в одном из домов зарубили подростка топором и колуном. Затем, ещё живого, на автомобиле пособника перевезли к мосту и сбросили в реку.

Погибшего искали родственники, затем обратились в полицию. Труп подростка удалось обнаружить спустя несколько дней.

Трое жителей Варгашинского района обвиняются по ч. 2 ст.105 УК РФ («Убийство группой лиц по предварительному сговору»). Один из фигурантов дела в ходе следствия пытался уничтожить протокол допроса. В связи с этим, ему также предъявлено обвинение по ст. 294 УК РФ («Вмешательство в деятельность следователя»).

Материалы уголовного дела направлены в Курганский областной суд для рассмотрения по существу.