Оренбург, 2 августа, 2019, 10:28 — ИА Регнум. На Южно-Уральской железной дороге в июле 2019 года перевозки пассажиров выросли на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЮУЖД.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Однако в структуре перевозок отмечены колебания. Так, пригородные перевозки пассажиров упали на 2,7%. Пассажиропоток в дальнем следовании напротив вырос — на 11,6%.

Пассажирооборот в июле 2019 года в пригородном сообщении составил 35 млн пасс/км (-1,4%).