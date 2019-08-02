Москва, 2 августа, 2019, 10:27 — ИА Регнум. В Москве июль 2019 года стал самым холодным в XXI веке, сообщают Метеовести.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь в Москве

Так, средняя температура воздуха в июле в Москве составила +16,8°, что на 1,4° ниже климатической нормы.

«С таким показателем июль-2019 стал самым холодным среди всех июлей XXI века», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что таким холодным второй месяце лета в Москве не был уже с 1987 года, когда средняя температура этого месяца оказалась точно такой же.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля стало самым холодным днем в Москве как минимум за 70 лет. В последний день второго месяца лета максимальная температура воздуха в столице достигла всего лишь + 14,7 °С.

Вместе с тем, по данным синоптиков, погода в Московском регионе в первые дни августа будет прохладной, дождливой и ветреной. В столице вплоть до понедельника, 5 августа, будет облачно с прояснениями, местами будут идти небольшие дожди.

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