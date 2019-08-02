Самара, 2 августа, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Арбитражный суд Самарской области 12 августа 2019 года начнёт рассматривать иск Поволжского банка ПАО «Сбербанк» к ООО «Тимашевская птицефабрика» о взыскании свыше 1,5 млрд рублей долга и обращении взыскания на предмет залога. Ранее суд принял обеспечительные меры, наложив арест на заложенное движимое имущество и счета компании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

«Истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.09.2015 года №10 965 в размере 1 506 141 565,05 руб., из которых 144 442 0690.25 руб. — основной долг, 31 447 718,32 руб. — проценты. 1 495 907.68 — неустойка за просроченные проценты, 28 777 248,8 — неустойка за просроченный основной долг и обращении взыскания на предмет залога», — отмечается в материалах суда.

По требованию банка на движимое имущество и денежные средства на счетах компании в четырёх банках в качестве обеспечительных мер был наложен арест. Под него попало то имущество, что находится в залоге, и суммы в пределах долга.

По данным ЕГРЮЛ, компания создана в сентябре 2009 года и принадлежит Рафаэлю Фаизову и известному сельхозмагнату из Татарии Ильшату Тукаеву. На сайте компании уточняется, что она — один из самых крупных птицекомплексов в Самарской области, а проект рассчитан на производство 140 тыс. тонн мяса птицы и мясопродуктов ежегодно.

В октябре 2018 года на федеральной площадке юридически значимой информации банк сообщал о намерении обанкротить ООО. Подобные намерения в конце апреля 2019 года и конце июля 2019 года высказали и другие кредиторы — ООО «Спецтехнопарк» и ООО «Смарт Инвест».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ПАО «Сбербанк» также подал банкротный иск к сельхозпредприятию Ильшата Тукаева в Татарии, также работающему в сфере разведения птицы. Иск был адресован ООО «ПлемРепродукт». Сумма претензий компании, где работают около 200 человек, составила более 1,5 млрд рублей. Заседание по делу назначено на 8 августа 2019 года.

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