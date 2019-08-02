Москва, 2 августа, 2019, 10:26 — ИА Регнум. В России сегодня, 2 августа, отмечают День Воздушно-десантных войск. С профессиональным праздником десантников поздравил президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM День ВДВ. 2017

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Глава государства отметил, что служба в ВДВ «требует высочайшей компетентности, силы духа и личного мужества», и напомнил, что представители легендарной «крылатой пехоты» всегда с честью выполняли свой воинский долг и свято хранили верность присяге и боевому братству. Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает заложенные ветеранами патриотические традиции.

«Вы всегда там, где особенно трудно, где нужно действовать чётко, слаженно, решительно, — подчеркнул Путин. — Уверен, что десантники и впредь будут совершенствовать выучку, успешно решать поставленные задачи, самоотверженно защищать национальные интересы Отечества и безопасность наших граждан».

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Напомним, профессиональный праздник десантников — День ВДВ — отмечается 2 августа. В этот день в 1930 году было впервые произведено парашютное десантирование подразделения для выполнения боевой задачи. Воздушно-десантные войска России официально были созданы 12 мая 1992 года. ВДВ по праву считаются элитой Вооружённых сил РФ.