Курган, 2 августа, 2019, 10:14 — ИА Регнум. В Кургане несколько домов находятся на грани разрушения. Причём жилые здания не только не признаны аварийными, но и капитальный ремонт в них пройдёт нескоро. Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Курганской области Анатолий Казаков устроил 1 августа выездную проверку по жалобам курганцев на портале «Обратись» вместе с «Санитарным патрулём», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свалки

В одной из квартир в доме № 6 по улице Половинской ситуация просто бедственная: пятна плесени на стенах в кухне и ванной, ветхая электропроводка и протекающая крыша. Управляющая компания «Новая волна» проводила лишь частичный ремонт кровли.

«Капитальный ремонт крыши этого дома запланирован на 2020−2022 годы, однако это не освобождает управляющую компанию от обязанности проводить текущий ремонт. Протечки кровли должны устраняться в кратчайшие сроки», — констатировал Анатолий Казаков и пояснил жильцам злополучного дома, какие документы нужно оформить, чтобы привлечь управляющую компанию (УК) к ответственности.

В домах по улице Пугачева, 95 и 2-я Часовая, 4 возникли проблемы в связи со сменой УК. В первом случае УК «Сервис» в одностороннем порядке отказалась обслуживать дом. Во втором — жильцы решили отказаться от услуг УК «Дом» и перейти в другую. В обоих случаях не вывозится мусор неделями.

По словам Анатолия Казакова, УК «Сервис», согласно Жилищному кодексу, даже после исключения дома из реестра должна была заниматься общедомовым имуществом до того момента, пока собственники не выберут иной способ управления.

Что касается ситуации с УК «Дом», то Госжилинспекция намерена добиться от неё вывоза мусора, пока дом не перешёл в ведение другой УК.

Буйными зарослями чертополоха высотой в человеческий рост и лебеды встретил контролёров многоквартирный дом по улице Дзержинского, 24. Это здание и прилегающая к нему территория не имеет управления, потому что жильцы не смогли собрать кворум на общедомовом собрании.

Вместо того чтобы провести организационную работу, договориться между собой и принять необходимые решения, граждане предпочитают писать жалобы, отмечают проверяющие. Меж тем дом не готов к отопительному сезону.