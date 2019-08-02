Санкт-Петербург, 2 августа, 2019, 09:57 — ИА Регнум. В первые дни августа погода в Петербурге, после резкого похолодания в конце июля, продолжает оставаться прохладной, ниже климатической нормы. В настоящее время, на 10 утра 2 августа, температура воздуха составляет +15 градусов.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка на набережной Петербурга

Напомним, 31 июля был побит рекорд холодной погоды для этого дня, продержавшийся с 1894 года: столбик термометра зафиксировал значение +12,2 градуса. Предыдущий максимум составлял +13,8 градуса.

«В наступившую пятницу Санкт-Петербург останется на периферии обширного циклонического вихря, центр которого кружит над Средним Уралом. В городе облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха +16…+18°. Ветер северный 4−9 м/с», — рассказал сегодня на своей странице в соцсети ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик также разбил надежды тех, кто рассчитывал на возвращение жары в последний месяц лета.

«Не настраивайтесь на теплый август, чтобы не разочароваться… его не будет», — отметил Леус.