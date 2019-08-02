Южно-Сахалинск, 2 августа, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Изменения в развитии Курильских островов очень позитивные. В развитие Курил вкладывается 15 млрд рублей. Об этом сегодня, 2 августа, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе поездки на остров Итуруп, передаёт ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

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«За развитием островов Курильской гряды наблюдаю больше около 10 лет. В ходе своего первого визита на Курилы в 2011 году был плохой уровень жизни людей Сейчас изменения, конечно, очень значительные», — отметил Медведев.

В настоящее время асфальтируют дороги, строят новое жильё, школу, современные предприятия. По мнению премьер-министра, «изменения абсолютно налицо».

Как сообщало, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Курилы — это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Здесь не может быть поводов для беспокойства.

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