Нижегородская область, 2 августа, 2019, 09:54 — ИА Регнум. После того, как в лесном массиве городского округа Перевозский Нижегородской области обнаружили заражённого кабана, в населённом пункте ввели карантин по африканской чуме свиней. Соответствующие нормативный акт обнародован в базе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Jai79 Свинья

«Определить инфицированным объектом территорию общественной организации «Перевозское районное общество охотников и рыболовов», — отмечается в указе губернатора.

Ограничительные меры действуют с 30 июля и до особого распоряжения. В границы первой угрожаемой зоны попали девять сёл и посёлков округа, но принудительного изъятия свиней в личных подворьях пока не начато.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первые случаи заболевания в регионе зарегистрированы в начале июля, когда в охотхозяйствах ООО ИК «Универсал-Финансы-НН» в Арзамасском и Дальнеконстантиновском районах были обнаружены кабаны, которым позднее поставили диагноз — африканская чума. Со 2 июля на территории районов действуют ограничительные меры. В комитете госветнадзора области отметили, что «инфицированным объектом объявлена территория всего охотхозяйства». Вблизи сёл Суроватиха и Румстиха стоят круглосуточные посты полицейских и ветеринаров. Все выезжающие автомобили проходят санобработку. Сразу в десяти муниципалитетах, включая Перевозский, ещё в начале июля начата работа по снижению численности поголовья диких кабанов.

Следующий инфицированный объект появился 15 июля, в список карантинной территории попало Вадское лесничество.

В карантинных зонах запрещена охота.