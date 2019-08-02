Тулун, Иркутская область, 2 августа, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Автомобилисты третьи сутки живут в собственных автомобилях при въезде на закрытую федеральную трассу «Сибирь». Автодорога оказалась в зоне подтопления из-за повышения уровня воды в реке Ия. Об этом ИА REGNUM рассказали в пресс-центре Центрального военного округа.

Алексей Саврасов. После грозы. 1870-е

Военнослужащие округа, которые участвуют в ликвидации последствий паводка в городе Тулуне, раздали автомобилистам около трех тонн питьевой воды. Постоянно идёт оповещение о месте нахождения медицинского пункта.

Напомним, трасса Р-255 «Сибирь» была перекрыта для всех видов транспорта из-за повышения уровня воды на р. Ия в городе Тулун.

Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых регионах Сибири из-за сильных дождей реки вышли из берегов и затопили населённые пункты. Первыми пострадали регионы Приамурья (Хабаровский край, ЕАО, Амурская область). Ухудшилась обстановка с паводком и в Иркутской области.

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