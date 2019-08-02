Москва, 2 августа, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Уходящая неделя выдалась непростой для рынка нефти. После первоначальных попыток роста, которые ограничились 200-дневной скользящей средней в районе $65,40 за баррель, буквально за несколько часов Brent обрушилась более чем на 6%, нащупав локальное дно у отметки $60. Сегодня, 2 августа, на утренних торгах котировки отыграли 2% и расположились в районе уровня $62, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Настроения в сырьевом сегменте и без того выглядели не лучшим образом после заседания ФРС, которое повлекло повсеместное ралли доллара и, соответственно, надавило на нефть. Но после твита Трампа, который пригрозил Китаю пошлинами на импорт оставшихся товаров, цены резко ускорили падение», — отметил эксперт.

Рынок черного золота традиционно чувствительно реагирует на признаки эскалации напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира, а в данном случае дополнительно сработал эффект внезапности, ведь буквально днем ранее завершившийся раунд торговых переговоров стороны оценили положительно.

«В любом случае после первоначальной чрезмерно эмоциональной реакции рынок может стабилизироваться, но будет внимательно отслеживать любые сигналы с торгового фронта. В ближайшей перспективе еще одним фактором риска для Brent станет потенциальное укрепление доллара в случае выхода сильных данных по рынку труда США. Без реализации дополнительных рисков котировки должны удержаться над уровнем $60 в краткосрочной перспективе», — полагает Николаев.

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