Воронеж, 2 августа, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Двухлетний ребенок погиб в результате удара тока от повреждённого провода линии электропередачи в Воронежской области 31 июля. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК.

Андрей Грук ИА Красная Весна ЛЭП

Как предварительно установлено, 31 июля ребенок 2017 года рождения играл со своими братьями и сестрами во дворе рядом с частным домом, в котором жила семья. Во время игры дети повредили провода воздушной линии электропередачи, один из проводов упал на ребенка. Мать детей в этот момент находилась в доме. С электротравмой мальчика доставили в Кантемировскую районную больницу, но врачи спасти его не смогли — ребенок скончался.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июле в Смоленской области две девочки, 10 и 14 лет, погибли, получив заряд тока от оборванного провода на территории заброшенного дома.