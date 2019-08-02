Москва, 2 августа, 2019, 09:41 — ИА Регнум. После появления сообщений 1 августа о новых пошлинах США против ряда китайских товаров российская валюта резко обесценилась. Курс доллара вырос на локальном рынке к уровню 64,40 руб., евро подорожал до 71,40 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Президент США Дональд Трамп по окончании очередного раунда переговоров представителей США и Китая, итоги которых обе стороны расценили как вполне конструктивные для продолжения диалога, неожиданно объявил о введении с 1 сентября дополнительных 10%-ных пошлины на китайскую продукцию в объеме $300 млрд.

Это привело к падению фондового рынка США, к резкому обесцениваю нефти на 7% и соответственно к снижению курса российского рубля», — пояснил эксперт.

После импульсивного снижения цены на нефть частично восстановились в ходе азиатской сессии наступившей пятницы. Это может стать поводом и для коррекции на Московской бирже. Курс доллар в начале сессии может снизиться в направлении 64 руб., евро также может снизиться к уровню 71 руб.

«Дальнейшая динамика будет зависеть от развития ситуации на международном валютном рынке Forex и от динамики нефтяных фьючерсов. Но в целом российская валюта будет оставаться под давлением», — считает Егоров.

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