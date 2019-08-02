Екатеринбург, 2 августа, 2019, 09:40 — ИА Регнум. В Свердловской области за июль отмечено подорожание бензина всех марок и дизельного топлива. Это следует из официальных данных областного УФАС.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

За период с 24 по 30 июня средняя розничная цена бензина марки АИ 92(93) составила 41,79 рубля за литр, АИ 95 — 44,63, а дизтоплива — 45,43. По данным за 22−28 июля цены уже были соответственно 41,86, 44,70 и 45,74 рубля.

При этом немного подешевело газомоторное топливо. В конце июня сжиженный углеводородный газ стоил 20,48 рубля за литр, а в конце июля — 20,33.