Южно-Сахалинск, 2 августа, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Дежурные заявления по российским Курилам каждый раз, когда на острова приезжает любой представитель высшего руководства РФ, — это вопрос выживаемости для любого японского политика или чиновника. Ничего другого и ждать не стоит. Таким мнением поделился доктор политических наук Илдус Ярулин, комментируя заявление японского МИДа по поводу визита на Итуруп российского премьера Дмитрия Медведева, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

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«Так всегда было, так всегда будет. Любой визит представителя высшего руководства России на Курильские острова моментально, можно сказать, автоматически порождает ноту протеста от японского МИДа и громогласные заявления японских политиков. Иного и ждать не стоит. Даже несмотря на все переговоры о мирном договоре, сколько бы они ни велись. Стоит только японскому политику заявить, что Курилы принадлежат России по праву, — для него это будет означать политическую смерть. Разница в том, что Россия говорит о мире как о мире, без всяких условий. Япония говорит о мирном договоре как об условии при передаче ей наших территорий. Это вряд ли закончится в обозримом будущем. Потому и относиться к заявлению МИД Японии нужно как к чему-то неизбежному», — считает Илдус Ярулин.

Как сообщало ИА REGNUM, визит российского премьера Дмитрия Медведева на южнокурильский остров Итуруп вызвал очередной протест со стороны Японии. В заявлении МИД Японии говорится, что этот визит идёт вразрез с позицией Страны Ввосходящего солнца, ранит сердца японцев и заслуживает крайнего сожаления.

Япония продолжает оспаривать принадлежность Курильских островов — Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи, считая их своими. Тем не менее острова были возвращены СССР, правопреемником которого является РФ, по итогам Второй мировой войны, в которой Япония стала побежденной стороной. Принадлежность Курил России подтверждена международными документами, которые не могут быть оспорены.