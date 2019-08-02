Берлин, 2 августа, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Немецкое тюнинг-ателье ABT увеличило мощность мотора дизельного внедорожника с 236 л. с. до 267 л. с. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Motor1 Skoda Kodiaq RS

Кроме того, тюнеры изменили экстерьер авто. Машина получила 20-дюймовые черные колесные диски, а также эмблему ABT на задней двери.

Что касается доработанного 267-сильного движка, то его крутящий момент вырос с 500 до 540 Нм. Мотор теперь способен разгонять автомобиль до 100 км/ч за 6,8 секунды. Это на 0,2 секунды быстрее, чем у стандартной версии. Информации о максимальной скорости пока нет.

Сообщается, что обновлённый Kodiaq RS имеет 7-скоростной «автомат» с двойным сцеплением, который передаёт мощность на все четыре колеса. Также механики ателье модифицировали подвеску автомобиля, чтобы улучшить его управляемость на скоростных поворотах.

Напомним, самая мощная дизельная версия Kodiaq RS в 2018 году преодолела трассу Нюрбургринга за рекордные 9 минут и 29,84 секунды. Нынешний внедорожник от ABT может проехать эту же дистанцию на секунду или две меньше.

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