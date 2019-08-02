Богородское, Московская область, 2 августа, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Легендой учения, проходившего на Загорской ГАЭС в конце июля, стало возникновение угрозы затопления станции из-за продолжительных ливней, сообщила пресс-служба компании «РусГидро».

Сайга20К Загорская ГАЭС. Вид с водоприёмника в нижний бьеф

В учебных тренировках приняли участие руководители и работники ГАЭС. Их целью стала отработка действий при объявлении экстренной эвакуации, а также проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий аварий природного и техногенного характера.

Из-за условного затопления на дамбе верхнего водохранилища образовался проран, и произошло сползание грунта. После обнаружения проблемы информация была оперативно передана начальнику смены станции. На следующем этапе к работе приступила экстренно созданная Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Она приняла решение о переводе объекта в режим повышенной готовности, а также разработала план мероприятий по устранению угрозы.

В свою очередь аварийные бригады подготовили материалы для проведения аварийно-восстановительных работ и приступили к эвакуации персонала из технологических и административных помещений. Персонал предприятия организованно покинул рабочие места, переместившись в безопасную зону. Нештатные спасатели Загорской ГАЭС провели поисковые работы и вывели из опасного участка условно пострадавших.

Отмечается, что в ходе учений персонал в полном объеме выполнил поставленные учебные задачи, угроза затопления станции была ликвидирована, а мероприятие получило положительную оценку.

Читайте также: На Камской ГЭС прошло комплексное учение на случай ЧС