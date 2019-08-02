Екатеринбург, 2 августа, 2019, 09:32 — ИА Регнум. На севере Свердловской области продолжили поиск двух человек с перевернувшейся лодки в реке Лозьве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

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В поисковой операции участвуют 44 человека — это как спасатели вместе со следователями и полицейскими, так и местные жители. К делу подключены представители администрации Ивделя.

Сейчас спасатели из поисково-спасательного отряда МЧС обследуют реку на двух лодках вблизи места, где была обнаружена перевернувшаяся лодка, а ивдельские спасатели вместе со следователями отправились на место обнаружения тел трёх погибших, которые нашли ранее.

Напомним, 31 июля мать вместе с тремя несовершеннолетними детьми и водителем лодки планировали перебраться из посёлка Вижай в посёлок Ушма. Однако до пункта назначения так никто и не добрался. Позже спасатели обнаружили тела матери и двух детей. Спасти их не удалось.