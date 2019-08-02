Южно-Сахалинск, 2 августа, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Курилы — это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Здесь не может быть поводов для беспокойства. Об этом сегодня, 2 августа, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев журналистам в ходе поездки на остров Итуруп, передаёт ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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По его словам, протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России.

«Чем больше таких возмущений, тем больше поводов приезжать на Курилы представителям правительства Российской Федерации, чем мы, естественно, и будем заниматься», — подчеркнул премьер-министр.

Медведев напомнил, что российские государственные служащие посещают и Курилы, и любые другие территории Российской Федерации без согласования с какими бы то ни было государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Японии назвал визит Медведева на Курилы «чрезвычайно прискорбным» событием и несовместимым с позицией Японии по южным островам Курильской гряды.

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