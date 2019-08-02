Челябинск, 2 августа, 2019, 09:17 — ИА Регнум. В водоёмах Челябинской области возможны резкие подъёмы воды. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска.

Исаак Левитан. Половодье. 1885

1 и 2 августа в регионе местами идут дожди. В связи с этим подъёмы уровней воды возможны 2−4 августа.

Самая сложная ситуация может возникнуть в бассейне реки Камы, а также на участках рек, которые находятся ниже водохранилищ и прудов, отмечают в ЕДДС.