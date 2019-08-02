Вашингтон, 2 августа, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Для высвобождения средств на производство электрокаров и беспилотников, компания General Motors откажется от производства Chevrolet Malibu. Об этом сообщает издание Automotive News.

Chevrolet Malibu. 2018

Ещё в ноябре 2018 года американская автокомпания объявила о масштабной реструктуризации бизнеса. Изменения были необходимы для перенаправления денежных средств на освоение выпуска электрокаров и беспилотников. Для этого руководство компании решило закрыть несколько автозаводов и сократить действующий модельный ряд. Из него были убраны бесперспективные модели автомобилей. К ним были отнесены: Cadillac XTS, Cadillac CT6, Buick LaCrosse, Chevrolet Cruze, Chevrolet Impala, Chevrolet Volt, Chevrolet Aveo/Sonic и спорткар Chevrolet Camaro. Теперь, под сокращение попал и среднеразмерный переднеприводный седан Malibu.

Напомним, в 2014 году в России было реализовано всего 135 экземпляров Malibu. При этом в Соединённых Штатах в лучшие годы седан приобретали более 200 тыс. автолюбителей ежегодно. Однако в 2018 году спрос упал до 144 542 единиц, что на 22,2% меньше, чем годом ранее. По итогам же первого полугодия 2019 года реализовано всего 53 556 единиц данной модели.

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