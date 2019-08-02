Ярославль, 2 августа, 2019, 09:12 — ИА Регнум. В Ярославской области кандидат в депутаты взял двойную фамилию, добавив к изначальной народный топоним, обозначающий район проживания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам кандидат в депутаты муниципального совета Вареговского сельского поселения. Член ЛДПР Иван Рябов теперь носит фамилию Рябов-Нефтестроевский. Понятие «Нефтестрой» является неофициальным народным топонимом, обозначающим проживание в Красноперекопском районе Ярославля рядом с Ярославским нефтеперерабатывающим заводом.

Личная страница facebook Иван Рябов-Нефтестроевский

«Я родился на Нефтестрое, мои родители здесь жили. Изначально «Нефтестроевский» — это мой сетевой псевдоним, «ник» в социальных сетях, который сейчас не используется. Идея добавления к фамилии возникла в 2012 году в ходе компании в муниципалитет Ярославля, в 2018 году во время компании в областную Думу я уже мог баллотироваться как Рябов-Нефтестроевский, но тогда смена фамилии мне не пригодилась. Теперь назад дороги уже нет. Привыкаю жить с двойной фамилией», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Иван Рябов-Нефтестроевский.

У Ивана Рябова-Нефтестроевского активная гражданская позиция. Он участвовал в 30 избирательных компаниях в Ярославской, Владимирской, Московской областях и в Москве. Причем в разном статусе — и кандидата в депутаты, и кандидата в главы поселения, а также члена избирательной комиссии и наблюдателя на выборах.

«Я хочу жить в стране с развитыми общественными институтами, где между властью и народом существует диалог, понятные правила игры, справедливые суды и распределение благ. Это делает государство и его граждан сильнее. В основном я участвую в выборах как наблюдатель или член избирательной комиссии, считаю голоса. Занимаюсь этим уже 23 года. На данный момент я член территориальной избирательной комиссии в Москве, недавно был наблюдателем на выборах в подмосковном Серпухове и на втором туре выборов губернатора Владимирской области», — пояснил Иван Рябов-Нефтестроевский.

Также он выдвинут кандидатом в депутаты от ЛДПР на выборах муниципального совета Вареговского сельского поселения Большесельского района Ярославской области. Депутата от Нефтестроя в муниципалитет Ярославля будут выбирать в 2021 году.