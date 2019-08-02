Южно-Сахалинск, 2 августа, 2019, 09:09 — ИА Регнум. Визит председателя правительства России Дмитрия Медведева на остров Итуруп является «чрезвычайно прискорбным» событием и несовместим с позицией Японии по южным островам Курильской гряды. Такое заявление сделал МИД Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Читайте также: Визит Медведева на Итуруп «ранил сердца» жителей Японии

Уточняется, что поездка Медведева на Курилы идет вразрез с последовательной позицией Токио.

Также в заявлении МИД Японии подчёркивается, что поездка председателя правительства России на остров Итуруп является «неприемлемой и вредит японско-российским отношениям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство Японии ответит на поездку Медведева на Курилы, «если таковая состоится, надлежащим образом».

На данную тему: Япония «отреагирует» на возможную поездку Медведева на Курилы