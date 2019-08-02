Владивосток, 2 августа, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Дальневосточникам, желающим посетить курорты Крыма, придётся выложить за билеты туда и обратно от 56 тыс. рублей до 527 тыс. Стоимость перелёта зависит в основном от времени нахождения в пути: по самым дешёвым билетам в пути только в одну сторону можно находиться почти двое суток, самые дорогие билеты позволяют совершать перелёт за 12−13 часов. Корреспондент ИА REGNUM выяснил, сколько стоит для жителей Дальнего Востока 3 августа перелёт в столицу Крыма Симферополь и обратно через неделю.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорогостоящий перелет

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Из Владивостока до Симферополя минимальная цена за билеты туда и обратно, экономкласс с пересадками начинается с 66 тыс. рублей. Самый быстрый перелёт туда-обратно — от 125 до 240 тыс. рублей.

Из Хабаровска в Крым и обратно предлагают билеты от 68 тыс. рублей. Самый быстрый перелёт на отдых — от 94 тыс. до 203 тыс. рублей.

Петропавловск-Камчатский предлагает билеты от 106 тыс. рублей. Самый быстрый 131 тыс. рублей в обе стороны. Но можно с Камчатки в Крым и обратно улететь и за 527 тыс. рублей.

Минимальная стоимость перелёта Петропавловск-Камчатский — Крым и обратно

Максимальная стоимость перелёта Петропавловск-Камчатский — Крым и обратно

Из столицы Колымы также дорого выбираться на отдых в Крым. Можно купить билет туда-обратно за 56 тыс. рублей, а можно и за 273 тыс. рублей — стоимость самого быстрого перелёта.

Стоимость перелёта Магадан — Крым и обратно с наименьшим временем в пути

Южно-Сахалинск не особо отличается от соседей-дальневосточников: эконом перелёт в Крым и обратно — от 71 тыс., зато быстрый перелёт туда-обратно обойдётся в 216 тыс. рублей.

Стоимость перелёта Южно-Сахалинск — Крым и обратно с наименьшим временем в пути

Из аэропорта Якутска до Симферополя билет в оба конца обойдется минимум в 61 тыс. рублей, а самый быстрый перелёт туда-обратно 180 тыс. рублей.

Из Чукотского автономного округа можно выбраться в Крым и обратно, отдав за билеты от 136 тыс.

Пассажиры аэропорта в Благовещенске Амурской области заплатят за перелёт в Крым и обратно от 63 тыс. рублей.

А вот жителям Еврейской области совсем не повезло. В столице ЕАО Биробиджане нет аэропорта — до города нельзя добраться на самолёте. Но есть два аэропорта в 100 км. Например, в Новокуровке. Но онлайн узнать цену, да и возможность прямого рейса в Симферополь не удалось.

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Как сообщало ИА REGNUM, одной из основных проблем для жителей Дальнего Востока по-прежнему остаётся удалённость от Центральной России и дороговизна авиабилетов. Многие предпочитают в этой связи отдыхать в азиатских странах, куда перелёт вместе с проживание в разы дешевле.

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