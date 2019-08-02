Южно-Сахалинск, 2 августа, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал предложил главе российского правительства Дмитрию Медведеву увеличить финансирование скорой медпомощи в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке. Предложение прозвучало в ходе совещания на Сахалине по вопросу развития центров экономического роста в ДФО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

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«Хотелось бы отметить финансирование скорой медицинской помощи, которое сегодня осуществляется за счёт средств федеральной программы обязательного медицинского страхования. Учитывая нашу плотность населения и удалённость друг от друга населённых пунктов, а по нормативу скорость приезда должна быть не более 20 минут, это ложится серьёзным камнем на решение данной проблемы. Мы просили бы при рассмотрении финансирования ОМС либо рассмотреть вопрос бюджетного финансирования, либо увеличения сегодняшнего тарифа», — сказал Сергей Фургал.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев находится с рабочей поездкой на Сахалине. Он провел совещание в Южно-Сахалинске, на котором обсуждались вопросы социального развития точек роста в ДФО. Позже Медведев отправился на южно-курильский остров Итуруп.