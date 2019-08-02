Вашингтон, 2 августа, 2019, 09:11 — ИА Регнум. От того, как именно ЕС отреагирует на ситуацию в Персидском заливе, может зависеть военное будущее отдельных европейских стран и, возможно, даже всего Европейского союза в целом, заявил эксперт по Ближнему Востоку Фейсал аль Яфай в статье для издания Syndication Bureau.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО. Евросоюз

«Кризис в Персидском заливе поднял более широкую дискуссию между европейскими странами в сфере обороны. Учитывая то, что в настоящий момент ЕС готовится к смене руководства, действия нового поколения политиков в отношении кризиса в Персидском заливе могут предопределить военное будущее отдельных стран и, возможно, даже всего Европейского союза в целом», — заявил эксперт.

Напомним, в течение последних нескольких месяцев ситуация в Персидском заливе резко обострилась после того, как были подорваны два нефтяных танкера — Front Altair и Kokuka Courageous, — один из которых затонул. Вашингтон и Лондон, не предоставив убедительных доказательств, поспешили обвинить Тегеран в организации атак на танкеры, однако Иран категорически отверг выдвинутые против него обвинения.

Совсем недавно США призвали своих европейских союзников присоединиться к американской военно-морской миссии по поддержанию безопасности в Персидском заливе.