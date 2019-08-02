Москва, 2 августа, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России назвало три региона с наибольшим числом абортов, которые были сделаны в 2018 году, соответствующие данные опубликованы в статистическом сборнике министерства за прошлый год.

Нерожденный ребенок

Так, в Еврейской автономной области в 2018 году на тысячу женщин детородного возраста было сделано 35,6 абортов, в Туве — 34,5, в Сахалинской области — 32,2. Согласно приведенным данным, соответствующие показатели являются самыми высокими в стране.

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Самые низкие показатели в Ингушетии — 6,2, Дагестане — 7,0 и Москве — 8,5. Всего в 2018 году в России было сделано 567 183 аборта, в 2017 году — 627 127. Отмечается, что с 2005 года в России число абортов сократилось почти в три раза (в 2005 году их было сделано 1 501 594).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что в России ежегодно фиксируется более 750 тыс. абортов, из них 150 тыс. — по медицинским показаниям.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в 2018 году в России количество абортов снизилось на 9,6%, то есть почти на 60 тыс. случаев, за семь лет — более чем на 39%. Этого удалось достичь за счёт профилактических мероприятий.

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