Бийск, Алтайский край, 2 августа, 2019, 09:02 — ИА Регнум. В городе Бийске (Алтайский край) выполняется комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Ассанова». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Алтайского края.

Altairegion22.ru Усадьба купца Ассанова в Бийске

Усадьба была построена по проекту выдающегося сибирского зодчего Константина Лыгина в 1912 — 1913 годах и принадлежала семье бийского купца первой гильдии Николая Ассанова.

Памятник архитектуры усадебного типа — редкий образец модерна — включает в себя не только особняк, но и кирпичную ограду, сад с деревянной беседкой, конюшню с каретными сараями и сеновалом.

Разрешение на реставрацию усадьбы краевое управление госохраны объектов культурного наследия выдало в январе 2019 года.

По информации правительства Алтайского края, Николай Ассанов — бийский купец. Он родился в 1865 году. Предпринимательскую карьеру начал в 16 лет. В монгольском городе Кобдо избирался старшиной русских торговцев. В начале ХХ века вошёл в первую гильдию. Занимался благотворительностью. Умер в 1920 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в столице Алтайского края — городе Барнауле — снесли здание бывшей усадьбы купца Михайлова, построенной в 1906 году.

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