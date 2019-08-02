Тебриз, Иран, 2 августа, 2019, 09:09 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани представил на ярмарке в Тебризе крупнейший ковер ручной работы, об этом 2 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Отчается, что площадь изделия составляет 600 квадратных метров, ковер весит три тонны, при его изготовлении было использовано до 70 различных красящих веществ.

Изготовление ковра заняло шесть лет. Ярмарка в провинции Восточный Азербайджан, на которой он представлен, продлится до 4 августа. Здесь будут показаны ковры ручной работы из многих провинций страны.