Симферополь, 2 августа, 2019, 08:56 — ИА Регнум. Обильные осадки летом 2019 года стали главной причиной подорожания некоторых видов овощей, в частности, помидоров. Об этом 2 августа заявил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Антон Привальский ИА Красная Весна Овощи на рынке

«Овощи повредил град, а сильные дожди вызвали заболевание фитофторой. В этой связи возникло падение урожайности и, как следствие, производства томатов. Всё это сказалось на конечной цене на рынке», — пояснил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале лета в некоторых районах полуострова прошёл град, размеры которого достигали величины куриного яйца. В результате непогоды сильно пострадало около 3,5 тысячи га сельскохозяйственных угодий: в Красногвардейском, Первомайском, Сакском, Раздольненском, Симферопольском и Черноморском районах Крыма. Позже выяснилось, что значительная часть предприятий не была застрахована от происшествия.

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