Токио, 2 августа, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Япония выразила крайнее сожаление в связи с поездкой премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева на южнокурильский остров Итуруп, говорится 2 августа в заявлении японского министерства иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Поездка (Медведева на Итуруп) идет вразрез с последовательной позицией Японии по вопросу северных территорий, ранит сердца японских граждан и заслуживает крайнего сожаления», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 августа, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп южной группы Большой Курильской гряды. В посёлке Рейдово Медведев осмотрит строительные площадки школы и двух жилых домов. Также премьер-министр посетит рыбоперерабатывающий завод «Ясный» и оздоровительный комплекс термальных вод.

Отметим, после окончания Второй мировой войны Россия и Япония не заключили мирного соглашения. Основным камнем преткновения является вопрос принадлежности южной части Курил. Токио претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые отошли СССР по итогам войны. Япония считает их своими «северными территориями».

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