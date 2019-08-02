Москва, 2 августа, 2019, 08:48 — ИА Регнум. В московском аэропорту «Домодедово» задержано и отменено 24 рейса, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

confused_me Самолет

По данным онлайн-табло, в 8:40 по московскому времени в аэропорту «Домодедово» задержано 20 рейсов, отменено четыре. В других столичных аэропортах, «Шереметьево» и «Внуково», задержано по два рейса.

Данные сервису предоставлены аэропортами. Причины сбоев авиасообщения не указаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 2 августа по прогнозу синоптиков небо будет «хмуриться, кое-где брызнут незначительные осадки». Погода окажется облачной с прояснениями, возможен дождь.