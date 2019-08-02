Сеул, 2 августа, 2019, 08:42 — ИА Регнум. Продажи южнокорейского конгломерата Hyundai Motor и входящей в его состав компании Kia Motors в Соединенных Штатах выросли в июле 2019 года на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Kia.ru Kia Sportage

Рост продаж произошел благодаря высокому спросу на внедорожники на американском рынке. В общей сложности в июле Hyundai и Kia продали в США 110 745 автомобилей. При этом продажи Hyundai в июле подскочили на 12% до 57 340 единиц. Результатом этого стали активные продажи флагманских внедорожников Palisade, Santa Fe и Kona.

Продажи Kia выросли в июле 2019 года на 0,6% по сравнению с июлем 2018 года и составили 53 405 экземпляров. Самыми популярным моделями этой марки в июле стали внедорожники Telluride и Sportage.

Всего за период с января по июль два корейских автопроизводителя продали в общей сложности 748 917 автомобилей, что на 3,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, Hyundai и Kia за несколько лет реализовали за рубежом 90 189 000 автомобилей.

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