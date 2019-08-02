Киев, 2 августа, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Пётр Порошенко за время своего правления срывал попытки обмена пленными между Украиной и Донбассом, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 1 августа ресурс Podrobnosti.ua.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко. АТО

По словам Медведчука, Порошенко через главу СБУ Василия Грицака, а также генерального прокурора Украины Юрия Луценко, организовывал преследование политика и его семьи — возбуждение уголовных дел, а также нападения подконтрольных украинским спецслужбам неонацистских организаций.

«Запугивание и фабрикация дел использовались властью для создания настоящей машины политического террора, работающей против меня и моих единомышленников», — рассказал Медведчук.

Он отметил, что Порошенко специально срывал обмену пленными между Украиной и Донбассом, чтобы использовать это в политических целях.

«Он не рассказывает о том, как препятствовал возвращению людей домой и срывал эти обмены, в результате чего за последние полтора года они не проводились по его вине. Он действовал так, потому что в противном случае не смог бы «лепить» из России образ агрессора», — добавил Медведчук.

Политик также отреагировал на недавнее заявление Порошенко о себе:

«Поднимать голову мне не было необходимости, потому что я в своей жизни её не опускал ни перед кем, и уж тем более перед таким ничтожеством, каким является Порошенко», — подытожил Виктор Медведчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что в его бытность президентом Украины «пророссийские» политические силы не могли вести деятельность, в частности, Медведчук «при мне голову не мог поднять».