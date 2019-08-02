Томск, 2 августа, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Томская художница, которая сейчас живёт в Москве, Гуля Юлдашева решила рассказать о пожарах в Сибири через комикс, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Художник Гуля Юлдашева Комикс о пожарах в Сибири

«Сибирь — Наш дом горит! — написала она на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». — Я решила поддержать эту ситуацию ярким комиксом, чтобы ещё больше людей поняли о проблеме! О катастрофе».

Она призвала вместе подписать петицию с требованием начать тушить сибирский лес и пожелала всем «мир без пожаров и катаклизмов».

В комиксе рассказывается о том, что планета Земля пожаловалась врачу на сильный жар и «сильное жжение в области Сибири». Диагноз, который поставил доктор, — неизлечимая болезнь «человеческий паразитизм». И сказал, что жар сам спадёт. Но через неделю «пациенту» стало ещё хуже. На что врач заявил, что ничем помочь уже не может, потому что «теперь это экономически невыгодно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сибири горят леса — на огромных площадях. В Красноярском крае и Иркутской области введён режим ЧС. Жители сибирских регионов жалуются на смог и запах гари.