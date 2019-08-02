Южно-Сахалинск, 2 августа, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Проблему с недобросовестными подрядчиками в России необходимо срочно решать, заявил 2 августа премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По словам Медведева, его «достала ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижение цен на конкурсах». Премьер-министр напомнил, что уже поручал усилить ответственность в отношении таких подрядчиков.

Эту ситуацию не нужно раздувать, на нее необходимо обратить должное внимание, подчеркнул он.

Читайте также: Медведев призвал контролировать расход средств на развитие ДФО

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 августа, председатель правительства России Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп южной группы Большой Курильской гряды.

Премьер-министр осмотрит в посёлке Рейдово строительные площадки школы и двух жилых домов. Также Медведев посетит рыбоперерабатывающий завод «Ясный» и оздоровительный комплекс термальных вод.

Читайте также: Медведев: Курилы носят особый характер для России