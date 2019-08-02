Оренбургская область, 2 августа, 2019, 08:14 — ИА Регнум. В Оренбургской области за мошенничество с бюджетными средствами осуждён глава муниципального образования Новосергиевского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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По данным ведомства, деньги, выделенные из казны на ремонт местных дорог и монтаж узла учета тепловой энергии, чиновник похитил. Запланированные работы так и не были сделаны.

Суд признал главу муниципального образования виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Чиновнику назначен штраф в 200 тыс. рублей. Кроме того, он лишен права занимать определённые должности в госорганах и органах местного самоуправления в течение одного года. К тому же осужденный должен возместить нанесенный бюджету ущерб. Приговор в законную силу не вступил.