Саратов, 2 августа, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Богатый урожай подсолнечника ожидается в текущем году в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Радаев на заседании административного совета Саратовской области, 2 августа сообщает интернет-газета «Глас народа».

Mezenmir Подсолнухи

«Валовой сбор зерновых ожидаем на уровне 3,2 млн тонн, по оптимистичной оценке — до 3,5 млн. тонн. В то же время прогнозируем достаточно высокий урожай подсолнечника — до 1,3 млн тонн, что выше показателей прошлых лет», — сказал губернатор.

По словам Радаева, в этом году неблагоприятные погодные условия в регионе в начале года привели к потери части урожая.

На совещании губернатор поставил задачу перед аграриями — соблюсти сроки уборки посевных, а руководителям муниципалитетов — строго учесть их объем.

«По итогам первого полугодия объём налоговых поступлений от регионального АПК соответствует прошлому году, но нужен прирост — не менее 3 процентов», — сказал глава региона.

Кроме этого, руководителям муниципалитетов было поручено вести непрерывный мониторинг оплаты труда сельхозработников.

«Всем главам необходимо вести непрерывный мониторинг уровня оплаты труда, заниматься теми руководителями, которые платят заниженную зарплату работникам, не обеспечивая поступления НДФЛ в местный бюджет», — сказал в заключении губернатор.

Напомним, что в настоящее время в регионе намолочено 1 млн 660 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность 15,7 ц/га. Убрано 45% площадей. По предварительным данным, общий валовой сбор зерна по итогам года составит 3,2 млн тонн зерна.