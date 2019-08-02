Москва, 2 августа, 2019, 07:12 — ИА Регнум. Торги по нефти сорта Brent 1 августа завершились снижением на 4,94%, до $61,09 доллара за баррель. На американской сессии цена снижалась до $60. Падение составило 7,5% из-за угрозы Трампа ввести для Китая новые пошлины, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

1 августа президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что с 1 сентября США введут дополнительные 10%-ные пошлины на китайскую продукцию в объеме $300 млрд. Он усилил давление после того, как группа американских переговорщиков завершила в среду возобновившиеся после трехмесячной паузы переговоры. Минимум $59,42 от 5 июня устоял.

Сегодня, 2 августа, на торгах в Азии цена восстановилась на 1,53%, до $62 долларов. Трамп умеет поднимать волны на рынках, но сейчас участники рынка немного успокоились.

Учитывая вчерашний отскок и сегодняшние торги, цена восстановилась на 50% от падения. Для покупателей это хороший знак. У них есть время, чтобы до 15:30 мск вернуться к $63,25. Это усилит их позиции перед закрытием недели.

В 15:30 выйдет отчет по американскому рынку труда. Если отчет выйдет хороший, доллар укрепится, нефть подешевеет. Если разочарует, то не исключено полное падение с отметки $65,40.

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