Курган, 2 августа, 2019, 07:58 — ИА Регнум. В Курганской области нарушены сроки перехода на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Этапы и сроки внедрения в регионе «мусорной» реформы, ранее согласованные с Министерством природных ресурсов и экологии России, вовремя не исполняются, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в природоохранной прокуратуре Зауралья.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Напомним, в Курганской области по ряду причин внедрение новой системы по обращению с отходами было отложено до 1 января 2020 года. Прокуратурой региона установлено затягивание сроков исполнения пунктов намеченного плана.

«Это может повлечь за собой нарушение прав и законных интересов жителей региона на благоприятную окружающую среду и санитарно-эпидемиологическое благополучие», — считают в природоохранной прокуратуре.

В связи с этим директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области получил предостережение.