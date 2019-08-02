Красноярск, 2 августа, 2019, 06:55 — ИА Регнум. На митинге за отставку губернатора Красноярского края Александра Усса было много людей, недовольных ситуацией с лесными пожарами в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщил красноярский общественный деятель Руслан Фарманов.

Руслан Фарманов Митинг в Красноярске

«Лесные пожары стали точкой кипения к выходу народа на улицу за отставку губернатора Красноярского края Александра Викторовича Усса. Много было недовольных людей как экологией по городу в целом, так и тем, что Усс намеренно отказывался тушить лесные пожары, называя это экономически невыгодным», — сказал общественник в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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По его словам, на митинг пришли «больше 2000 человек», было примерно семеро выступающих.

Руслан Фарманов Митинг за отставку губернатора в Красноярске

«Повсюду стояли автобусы с силовиками. После митинга люди спокойно разошлись по домам», — подытожил Руслан Фарманов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласованный мэрией митинг за отставку Усса прошёл 1 августа в Красноярске в сквере Космонавтов. Данные по количеству митингующих разнятся. В СМИ 1 августа звучала информация о «нескольких сотнях человек», организаторы заявили о более 1,5 тыс. участников.

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Одним из организаторов акции протеста являлся Сергей Конобеевский — кандидат в депутаты горсовета на выборах 2018 года от партии «Патриоты России», связанной с известным красноярским бизнесменом Анатолием Быковым.

Напомним, в Красноярском крае на утро 1 августа было зарегистрировано более 100 лесных пожаров на общей площади порядка 1,097 млн га. В регионе действует режим ЧС. Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц министерства лесного хозяйства региона.

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