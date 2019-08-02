Омск, 2 августа, 2019, 05:50 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков объявил о снижении с 1 августа тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, тариф пересчитают в сторону снижения.

Мусор

«Президент России Владимир Путин дал соответствующее поручение Федеральной антимонопольной службе, и оно выполнено. Принято решение о снижении тарифа на вывоз и переработку мусора на территории Омской области», — прокомментировал Бурков.

По его словам, ранее омичи платили 133 рубля с человека, а с 1 августа платёж составит 88,88 рубля. Что касается жителей сельской местности, они платили 132 рубля, а будут — 92,37 рубля (для многоквартирного жилого фонда) и 81,16 рубля (для индивидуальных домовладений).

Тариф пересмотрели 31 июля на заседании правления Региональной энергетической комиссии (РЭК). Снижены вдвое расходы на транспортирование ТКО. Общее снижение тарифа — 30,2%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, житель Омска Роман Дмитриев в июне 2019 года в ходе «прямой линии» рассказал президенту РФ Владимиру Путину о растущих платежах за вывоз мусора. До начала «мусорной» реформы (в Омской области стартовала с 1 апреля 2019 года — ИА REGNUM ), за март, ему пришла квитанция с суммой 90 рублей 27 копеек. За апрель в квитанции уже значилась сумма 133 рубля, а в следующей квитанции — и вовсе 266 рублей. Путин поручил разобраться в ситуации. В июле 2019 года руководитель ФАС Игорь Артемьев сообщил, что в Омской области будет снижен «мусорный» тариф.

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