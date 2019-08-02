Якутск, 2 августа, 2019, 05:35 — ИА Регнум. Якутский пенсионер, купив лотерейный билет на почте, выиграл 1 млн 400 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

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Постоянному покупателю лотерейных билетов наконец-то повезло — он выиграл в «Жилищной лотерее» 1,4 мнл рублей.

При этом, как отмечают работники почтового отделения, пенсионеру везло и раньше, но суммы выигрыша были не такими большими.

Как сообщало ИА REGNUM, жительнице Свердловской области удалось выиграть более 9 млн рублей. Она собирается купить дом и открыть приют для бездомных животных.