Каракас, 2 августа, 2019, 05:27 — ИА Регнум. Падение объёмов экспорта нефти в Венесуэле в июле составило 17,5%, сообщает Reuters.

Танкер в Маракайбо. Венесуэла

Госкомпания PDVSA объяснила это потерей рынков сбыта. По большей части венесуэльскую нефть скупили азиатские страны — суточный объём составил порядка 932 тыс. баррелей.

Однако американский рынок сбыта не работает из-за санкций Вашингтона, запрещающих бизнесу сотрудничать с Венесуэлой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ОПЕК, в 2018 г. нефтедобыча в Венесуэле снизилась в два раза.

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