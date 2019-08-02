Хабаровск, 2 августа, 2019, 05:33 — ИА Регнум. На Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре надвигается большая вода. Правительство региона озвучило новые прогнозы — у Комсомольска-на-Амуре уровень Амура достигнет 6,5 метра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Andshel Наводнение

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По данным вице-губернатора Хабаровского края Анатолия Литвинчука, уровень Амура у Хабаровска может достичь опасной отметки в 650 см. Аналогичный уровень воды прогнозируется у Комсомольска-на-Амуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае в связи с ухудшающейся паводковой ситуацией введён режим ЧС. Службы жизнеобеспечения приведены в повышенную готовность, разворачиваются ПВР. Мобильные бригады спасателей готовы выехать в зоны риска для спасения людей.

В выходные 3 700 дач хабаровчан на левом берегу Амура окажутся затопленными.